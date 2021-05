Kampf der Kräuter

Der Wind der Wind gestern...! Wie hier berichtet bin ich stolzer Besitzer eines Balkonbeets mit Kräutern. Italien links, Deutschland rechts. Inzwischen hat Italien aufgeholt, es steht nur noch 1:3, bei vier möglichen Toren auf jeder Seite (mehr Platz ist nicht). Ich war faul oder schlau genug, das Beet nicht bis zum oberen Rand mit Erde aufzufüllen. So hatte der Wind seine Probleme, aber er hat es doch geschafft, schlecht gewässerten Staub an der Oberfläche aufzuwirbeln. Einiges ging mit dem Wind. Ich hoffe, nur wenige der Sämereien, die teilweise – echt kompliziert für mich – „nur leicht mit Erde bedeckt“ werden dürfen, hat es erwischt. Die Kresse hat das Problem durch frühzeitiges Erscheinen umgangen und ist bereits auf dem Teller, konkret dem Quarkbrot gelandet. Ein paar Ergänzungsspieler in Zusatztöpfen stehen bereit und man zeigt sich bereits. Wie ich allerdings Estragon und Bohnenkraut einsetze, weiß ich noch gar nicht. Mal schauen wie der Kräuterkampf weitergeht.

=fn?Ejtlvujfsfo Tjf bvg Gbdfcppl voufs =tuspoh?=cs 0?Qfjofs Obdisjdiufo=0tuspoh? pefs nbjmfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?bsof/hspinbooAc{w/ef=0tqbo?=0fn?