Was Ostern wiegt

Nach hoffentlich allseits frohen Ostertagen sei unsereins ein Blick auf die Waagen in Peiner Badezimmern gestattet. Mal sehen, ob die Menschen im Peiner Land schon all’ ihre Schoko-Osterhasen vernascht haben. Statistiker haben ermittelt, dass der Durchschnittsdeutsche über Ostern 1,1 Kilogramm Schokolade verputzt, eine satte Portion Hüftgold. Grob überschlagen, haben die Peiner dieser Tag also 100 Tonnen Schokolade vertilgt. Übers Jahr kommt der Deutsche auf mehr als 9 Kilogramm. Noch ein Stück „süßer“ sind in ganz Europa laut Statistik nur die Schweizer.

