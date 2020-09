Wir lösen Ihre Probleme

Automatisierte Schreiben per Mail sind meistens so unnütz wie überflüssig.

An dieser Stelle schrieb ich neulich über die horrende Rückzahlung einer Internetfirma an mich in Höhe von 0,02 Euro. Und weil ich nach einer „ganz einfachen“ Vertragsaufstockung für mein Telefon inzwischen drei (!) Verträge bezahle, bekam ich endlich einen (auch nicht hilfreichen) Rückruf von der Hotline und danach eine Mail, „um Ihr Anliegen haben wir uns gekümmert“. Inhalt des Anhangs im Tenor: Bitte, rufen Sie uns an, um Ihr Anliegen zu klären. Danke, schöne neue Welt...!

