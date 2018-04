Verlorenes Autokennzeichen überführt Unfallfahrer

Hohenhameln Ein Autofahrer hat in der Nacht zum Samstag in Harsum (Kreis Hildesheim) in einem Kreises ein Verkehrsschild umgefahren und ist geflüchtet. Polizeibeamte fanden eine erste Spur zum Täter – ausgelaufene Kühlflüssigkeit. Diese Spur führte auf der Bundesstraße 494 in Richtung Hohenhameln, verlor sich aber im Verlauf der Straße. Doch dann entdeckten die Polizisten am Unfallort noch eine Spur – das Autokennzeichen des Unfallfahrers. Die Beamten ermittelten einen 44-Jährigen aus der Gemeinde Hohenhameln. Den Sachschaden gab die Polizei mit 200 Euro an; eine Anzeige folgt.

