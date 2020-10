Auf Grund von Bauarbeiten sind die Dienstleistungen des Bürgerbüros der Gemeinde Edemissen vom 23. bis 27. November eingeschränkt. Das Bürgerbüro wird in dieser Zeit nur unbedingt notwendige Angelegenheiten bearbeiten können. Das teilt die Gemeinde Edemissen frühzeitig mit.

Grund für die Einschränkung seien die fortlaufenden Sanierungsarbeiten am Rathaus. Es wurde 1978 seiner Bestimmung übergeben, erinnert die Gemeinde. Die energetische Sanierung im Anbau aus den 1990er Jahren sei weitestgehend abgeschlossen. Das Flachdach wurde saniert, die Fenster ausgetauscht und die Fassade erhielt eine neue Wärmedämmung. Zu Beginn der Heizperiode hab sich die klimatisierte Be- und Entlüftung der Büros als wirksam erwiesen, so die Gemeinde weiter.

Im aktuellen Bauabschnitt werden die gleichen Arbeiten im älteren Rathausteil im laufenden Betrieb vorgenommen. Trotz der Verzögerungen aufgrund der Corona-Pandemie und den Schwierigkeiten, geeignete Unternehmen zu gewinnen, halte die Gemeinde konsequent am Zeitablauf fest, erklärt Bürgermeister Frank Bertram. „Die Maßnahme wird bis 2021 abgeschlossen sein. Erfreulich ist, dass sich regionale Firmen im Wettbewerb durchsetzen konnten.“

Aufgrund der allgemeinen Gefährdungslage durch den Coronavirus kann das Rathaus auch weiterhin nur in notwendigen Fällen nach telefonischer Vereinbarung besucht werden. „Anliegen sind zunächst telefonisch oder per E-Mail mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu besprechen“, bittet die Gemeinde ihre Bürger. Danach sei gegebenenfalls in Termin zu vereinbaren.

Anfragen per E-Mail an info@edemissen.de, weitere Informationen auf der Internetseite www.edemissen.de