Trainerin Nicole Böer beim "Löwenkinderkurs" in der Grundschule Woltwiesche. Hier zeigt Ege, was er gelernt hat: Mutig stehen, seinem Gegenüber fest in die Augen schauen und mit "Löwenkraft" zu sagen: "Lass mich los!" © FMN | Bettina Stenftenagel