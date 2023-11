Peine. Im Jahr 2019 fehlte etwa jeder zehnte Schüler im Landkreis Peine an ein bis vier Tagen unentschuldigt. Der Kreis setzt auf Gespräche.

Es sind alarmierende Zahlen: Im Jahr 2019 fehlte etwa jeder zehnte Schüler im Landkreis Peine an ein bis vier Tagen unentschuldigt in der Schule. 598 Schülerinnen und Schüler (4,6 Prozent) fehlten an fünf bis zehn Tagen, 317 Schülerinnen und Schüler (2,4 Prozent) an elf bis 20 Tagen und 226 Schülerinnen und Schüler (1,7 Prozent) an 21 und mehr Tagen unentschuldigt. Es sind Zahlen, die der Landkreis im Oktober dem Jugendhilfeausschuss vorlegte.