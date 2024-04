Peine. Das traditionelle Fest der Schotten findet am Wochenende statt. Das ist das Programm.

Dudelsackmusik, Baumstamm-Werfen, Tauziehen, Stein-Weitwurf und allerlei Schottisches wie Schmuck, Kunsthandwerk, Whiskey und schottische Waren darum herum: Einmal im Jahr ist Peine fest in schottischer Hand. Am kommenden Wochenende, 4. und 5. Mai, ist es wieder so weit, im Peiner Stadtpark findet das Peiner Highland Gathering statt.

Laut Peine Marketing ist es das größte Treffen dieser Art auf dem europäischen Festland. „Neben dem Peiner Freischießen ist es die bedeutendste Veranstaltung in Peine“, sagt Anja Barlen-Herbig, Geschäftsführerin der Peine Marketing, die das Wochenende mit dem Peiner Verein „Scottish Culture Club“ präsentiert. Mehr als 20.000 Gäste werden in Peine erwartet.

David McAllister wird am Samstag als Gast erwartet

Bereits zum 24. Mal wird der Peiner Stadtpark von Dudelsackspielern und Trommlern bevölkert. Auf der Bühne wird es wieder ein großes Open-Air-Konzert geben. Gesang und schottisch-irische Tanzkunst sind auf der Aktionsbühne zu hören und zu sehen.

Neben vielen Besuchern wird auch ein prominenter Gast erwartet: David McAllister, einst Ministerpräsident in Niedersachsen, aktuell CDU-Spitzenkandidat zur Europawahl, ist am Samstag, 4. Mai, von 14 Uhr bis voraussichtlich 16 Uhr zu Gast beim Peiner Highland Gathering. Der gebürtige Schotte – David McAllister ist Sohn eines Schotten und einer Deutschen – soll im Infozelt begrüßt werden, danach ist ein ⁠⁠Rundgang über das Gelände geplant.

19 Bands treten zum musikalischen Wettbewerb an

Am Samstag, 4. Mai, spielen 19 Bands in 36 Durchgängen. „Erstmalig ist eine Band aus Tschechien dabei. Darauf bin ich sehr gespannt“, sagt Michael Schoof, Vorsitzender des Peiner „Scottish Culture Clubs“.

Für die Solowettbewerbe am Sonntag, 5. Mai, haben sich 200 Piper angemeldet. Am Sonntag stehen die traditionellen Highland Games mit typisch schottischen Disziplinen wie Baumstammwerfen, Tauziehen, Farmers Walk und Stein-Weitwurf im Mittelpunkt. Auch „Rolling the Bottle“ als Teamwettbewerb mit einem 200 Liter-Fass wird angeboten. Zusätzlich gibt es spezielle „Kinder-Games“. Mitmachen können alle Kinder.

75 Stände im Peiner Stadtpark – neu: schottische Biersorten

75 verschiedene Stände bieten schottische Produkte wie Schmuck, Kunsthandwerk und traditionelle schottische Kleidung an. Für den Appetit gibt es sowohl süße als auch herzhafte Speisen. Neu in diesem Jahr: Stände mit verschiedenen schottischen Biersorten, regionalem Honig, Guss-Steinen, verschiedenen Tees und Scones sowie keltischer Kleidung.

Am Samstag von 20 Uhr an spielt die Berliner Folkband „Cobblestones“ auf der Showbühne im Stadtpark. Ihr Repertoire reicht vom zotigen Sauflied bis zur wehmütigen Ballade.

