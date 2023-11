Walsrode. Der 52-Jährige ging bereits vor fünf Jahren als Spitzenkandidat für Niedersachsens CDU ins Rennen. Nun wurde er erneut dazu bestimmt.

Die CDU in Niedersachsen zieht mit dem früheren Ministerpräsidenten David McAllister als Spitzenkandidat in die Europawahl im kommenden Jahr. Der 52 Jahre alte Abgeordnete des EU-Parlaments aus dem Landkreis Cuxhaven wurde einstimmig von 117 Delegierten bei einer Landesvertreterversammlung in Walsrode auf den ersten Listenplatz gewählt, wie die CDU in Niedersachsen am Samstag mitteilte.

McAllister war bereits bei der Europawahl vor fünf Jahren als Spitzenkandidat für seine Partei ins Rennen gegangen. Der Gesamtliste stimmten den Angaben zufolge 99 Prozent der Delegierten zu.

McAllister sagte nach seiner Nominierung, die Europawahl sei von „entscheidender Bedeutung“ und werde eine „Richtungsentscheidung“. Die Frage sei, ob es die proeuropäischen, demokratischen Kräfte schafften, sich gegen die stärker werdenden Radikalen und Nationalisten klar zu behaupten. „Es geht auch um die Frage, was für ein Europa wir künftig wollen“, sagte er laut Mitteilung.

dpa