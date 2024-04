Peine. Die Stadt Peine lässt den Pavillon von 1910 herrichten, damit in dem Bereich das Highland Gathering mit über 20.00 Gästen stattfindet.

Pünktlich zu den „Schotten-Spielen“ – zum Highland Gathering – am ersten Mai-Wochenende im Peiner Stadtpark ist der Pavillon frisch saniert: „Die wesentlichen Arbeiten wollen wir bis dahin abschließen“, blickt Stadtsprecherin Petra Neumann voraus. Bis dann soll der Bereich im Stadtpark mit diesem historischen Bauwerk also wieder für die Öffentlichkeit zugänglich sein.

Eine alte Postkarte von 1915 mit dem Pavillon im Peiner Stadtpark (erbaut 1910). © FMN | Stadt peine

„Witterungseinflüsse haben das Dach und das Dachtragwerk des Pavillons stark beschädigt“, beschreibt Petra Neumann. Aus Sicherheitsgründen sei daher das im Jahr 1910 erbaute Kleinod seit vergangenem Sommer gesperrt worden. „In diesem Frühjahr haben wir das Dachtragwerk und die Dachdeckung des Kuppeldaches originalgetreu sanieren lassen“, berichtet die Stadtsprecherin. Diese Arbeiten kosten insgesamt rund 40.000 Euro. Zuletzt seien noch die Anstriche erneuert und aufgefrischt sowie die umliegenden Pflanzungen „verjüngt“ worden.

Pavillon – deutlich flacheres Kuppeldach

Außer für das Mädchengymnasium (Lyzeum) in Peine – heute Teil des Philipp-Spitta-Seniorenzentrums – hat der Architekt Anton van Norden (von 1879 bis 1955) auch die Pläne für diesen Pavillon entworfen. „Auf einem künstlichen Hügel erbaut, tragen acht donische Säulen aus geputztem Ziegelmauerwerk ein – gegenüber dem Vorgängerbau – deutlich flacheres Kuppeldach“, informiert Ralf Holländer (Kreisheimatbund) in einer Broschüre.

Postkarte von 1903, also mit dem Vorgänger des heutigen Pavillons im Peiner Stadtpark. © FMN | Stadt peine

Mehr als 20.000 Gäste erwartet die Stadt Peine beim Highland-Gathering im Stadtpark – das Programm:

Vorsicht: tief fliegende Baumstämme beim Highland Gathering am ersten Mai-Wochenende in Peine. © FMN | Peine Marketing

– Samstag, 4. Mai: ab 10 Uhr Aufführungen der Happy German Bagpipers in der Innenstadt (Marktplatz); ab 10 Uhr Beginn der Wettbewerbe für Pipe Bands (The Peine International Pipe Band Championships); ab 11 Uhr Tanzvorführungen im Scottish Country Dance und Irish Dancing auf der Showbühne; ab 17.30 Uhr Aufmarsch aller Pipe Bands für die Preisverleihung; ab 17.45 Uhr Preisverleihung mit „The Salute to the Chieftain of the Day“; ab 18.45 Uhr Abmarsch der Pipe Bands; ab 20 Uhr Open-Air-Konzert mit den „Cobblestones“.

– Sonntag, 5. Mai: ab 11 Uhr Solo Wettbewerbe für Pipers und Drummers; ab 11 Uhr Beginn der Highland Games, Kinder-Games, Pipe-Band-Vorführungen; ab 11 Uhr Tanz und Musik auf der Showbühne; ab 13 Uhr Tauziehen vor der Hauptbühne; 13 bis 18 Uhr verkaufsoffener Sonntag in der Peiner Fußgängerzone; ab 15 Uhr kleine Ständchen der „Scottish Folksingers” an verschiedenen Plätzen im Stadtpark und auf der Showbühne; 17 Uhr Aufmarsch der Pipers und Drummers zur Preisvergabe; 18 Uhr Ende des Highland-Gatherings im Stadtpark.

Unter www.peinemarketing.com/de/veranstaltungen/meldungen/highland-gathering im Internet weitere Infos.