Peine. Unglück in der Peiner Südstadt: Die Frau kam in die Medizinische Hochschule in Hannover. Nun laufen die Untersuchungen zur Ursache.

In der Peiner Südstadt ist es am Freitag gegen 11.25 Uhr im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses zu einer Gasverpuffung gekommen. Wie die Polizei berichtet, wurde eine Bewohnerin dadurch schwer verletzt. Weitere Familienangehörige waren nicht in der Wohnung, auch andere Mietparteien waren nicht betroffen.

Die eintreffenden Kräfte der Feuerwehr und Polizei stellten fest, dass es in der Küche zu einem Gasleck gekommen war. Warum, ist noch unklar. Fest steht: Das Leck führte zu einer solch hohen Gaskonzentration, dass ein sogenannter Abrissfunke bei der Bedienung eines Elektrogeräts reichte, um das Gas-Luft-Gemisch verpuffen zu lassen. „Dadurch wurde die Küche entglast“, teilt die Polizei mit.

Die schwer verletzte Frau kam zunächst in das Klinikum in Peine und wurde anschließend in die Medizinische Hochschule Hannover verlegt. Das Gas und der Strom in der betroffenen Wohnung wurden bis zur Klärung der Ursache abgestellt und verplombt.

red