Peine. Ein 33-jähriger Mann versucht in Mehrum, unter einem Vorwand in ein Haus einzudringen. Dann alarmiert die 59-jährige Bewohnerin die Polizei.

Zu einem versuchten Einbruch ist es am Donnerstagabend in Mehrum gekommen. Ein unbekannter Mann wollte gegen 22 Uhr unter einem Vorwand in ein Haus an der Hauptstraße in Mehrum gelangen, berichtet die Polizei. Nachdem die 59-jährige Bewohnerin ihn abgewiesen hatte, erschien noch ein weiterer Mann. Der Frau gelang es aber, die Tür zu schließen und die Polizei zu alarmieren.

Die Polizei nahm kurze Zeit später einen 33-jährigen Mann fest, nachdem sein Fluchtversuch gescheitert war. Nach dem weiteren möglichen Täter wurde, auch unter Einsatz eines Polizeihubschraubers, gesucht. Die Fahndung läuft weiter. Die Polizei in Peine hat die Ermittlungen aufgenommen.

red