Peine. Im Kreis Peine hat es am Samstag mehrere Delikte gegeben. Neben einem Verletzten gab es auch Diebstähle. Der Überblick.

Zwischen Klein Bülten und Solschen ist es am Samstagabend gegen 21 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach Angaben der Polizei streifte ein Radfahrer bei einem Überholversuch den vorausfahrenden Pedelecfahrer und kam dabei zu Fall. Der Radfahrer verletzte sich hierbei am Kopf und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Bei den Ermittlungen stellte die Polizei eine Alkoholbeeinflussung des Radfahrers fest. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von knapp 1,7 Promille. Eine Blutentnahme wurde im Krankenhaus durchgeführt.

Diebstahl in Oberger Supermarkt: Frau flüchtet und lässt Diebesgut zurück

In einem Supermarkt in Oberg ist es am Samstag gegen 14 Uhr zu einem Ladendiebstahl gekommen. Ein aufmerksamer Mitarbeiter des Supermarktes beobachtete die Tat laut Polizei ausführlichst und verfolgte die flüchtige Diebin. Bei der Flucht ließ die Täterin ihren Kinderwagen samt Diebesgut auf offener Straße zurück. Das Diebesgut wies einen Warenwert in mittlerer dreistelliger Höhe auf. Die Täterin konnte trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen unerkannt flüchten. Die Polizei leitete Ermittlungen ein und sucht Zeugen, die zur Tatzeit Beobachtungen gemacht haben oder sachdienlichen Angaben tätigen können. Hinweise unter (05172) 370750.

Diebe stehlen zahlreiche Fahrräder aus Vechelder Geschäft

In ein Fahrradgeschäft in Vechelde sind Unbekannte zwischen Freitag, 22 Uhr, und Samstag, 11.15 Uhr, eingebrochen. Die Täter drangen durch die rückwärtige Tür in die Geschäftsräume ein und stahlen eine hohe zweistellige Stückzahl an Fahrrädern sowie Bargeld, so die Polizei. Durch die Tat kam es zu einem erheblichen Vermögensschaden. Hinweise unter (05302) 930490.

