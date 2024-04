Peine. Die meteorologische Station Lengede wertet das Wetter für März aus. Erfüllen Temperatur, Niederschlag und Sonnenschein ihr Soll?

Als Übergangsmonat vom Winter in den Frühling bot das Wetter in diesem März eine breite Palette, die besonders im letzten Monatsdrittel von großen Gegensätzen geprägt wurde, informiert Olaf Schulze von der meteorologischen Station Lengede.

Schwache Tiefausläufer bestimmten in den ersten fünf Märztagen unser Wetter, bevor ein Hoch über Skandinavien die Regie übernahm und trockene Festlandsluft in unseren Raum lenkte. So fielen die ersten drei Märztage mit Höchsttemperaturen von 13 bis 16 Grad in Lengede sehr mild aus, obgleich es morgens noch Temperaturen zwischen drei und ein Grad gab. Der 4. März begann mit sehr dichtem Nebel und Sichtweiten unter 50 Meter. Einen Tag später legte sich eine Luftmassengrenze über Norddeutschland, die neben kompakten Wolken zwischen gemessenen 8,6 bis 11,7 Liter Regen an Lengede ablud. Die folgenden Tage blieben dann niederschlagsfrei, jedoch wurde es merklich kühler. Häufig schien die Sonne, am 8. und 9. März beispielsweise 9,5 Stunden.

Bis zur Monatsmitte blieb es weitgehend trocken. Ein umfangreiches Tief leitete dann aber einen Wetterwechsel ein, wobei auch wieder mildere Luftmassen ins Spiel kamen. So wurde in Lengede am 14. und 15. März die 17-Grad-Marke erreicht. Dieser Trend wurde aber zwischen dem 16. und 19. März unterbrochen. Auf der Rückseite eines nach Skandinavien ziehenden Tiefs gelangte wieder kühlere Meeresluft zu uns, sodass die Temperaturmaxima nicht über elf Grad hinauskamen und die Nächte erneut sehr kühl ausfielen.

Warmes Wetter auch in Lengede am Ostersamstag

Das letzte Monatsdrittel brachte uns dann ganz anderes Wetter. Zunächst wurde es warm. Am 20. März stieg das Quecksilber an der meteorologischen Station in Lengede auf 19 Grad. Dann kam ein Sturmtief und lenkte auf seiner Rückseite einen Schwall polarer Meeresluft nach Deutschland. Die Temperatur kam nicht über die zehn Grad hinaus und in den Folgenächten kühlte es sich auf vier bis zwei Grad ab. Der Harz wurde in diesem Zeitfenster von einer dünnen Schneedecke überzogen. In der Karwoche blieb es dann unbeständig, mit zeitweiligem Regen oder wiederholten Regenschauern. Der Ostersonnabend war dagegen frühsommerlich warm mit einem Maximum von 18,2 Grad, und es blieb zum Osterfeuer trocken. Ostersonntag fiel vormittags etwas Regen.

Der März 2024 war um 2,9 Grad zu warm und wies in Lengede eine Monatsmitteltemperatur von 8,4 Grad auf. Der Niederschlag summierte sich zum Monatsende auf 50.6 mm und erfüllte sein Soll zu 116 Prozent. Sonnenschein war im März an 126,7 Stunden am Himmel über Lengede zu sehen, dieses entspricht 98 Prozent vom langjährigen Durchschnitt.

