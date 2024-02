Peine/Hannover. Der Unbekannte verschaffte sich bereits im Oktober und November Zugang zu Bankdaten in Hannover. Im Anschluss hob er auch in Peine damit Geld ab.

Ein bislang unbekannter Täter hat im Oktober und November 2023 an einem Geldautomaten in der Lister Meile in Hannover Bankkartendaten ausgespäht und damit etliche Male Geld abgehoben, unter anderem auch in Peine. Mithilfe von Fotos fahndet die Polizei Hannover nun nach dem Täter.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand des Zentralen Kriminaldienstes Hannover entdeckte ein Techniker Mitte Oktober 2023 bei einer Routineüberprüfung an dem betroffenen Automaten in der Lister Meile eine sogenannte Skimming-Vorrichtung. Diese ermöglicht es Betrügern, Zahlungskarten von Kunden zu kopieren und deren Pin-Eingaben aufzuzeichnen. Mit den so erlangten Daten war es dem Täter gelungen, an mehr als zehn Geldautomaten in Hannover, Peine und weiteren Städten im Ruhrgebiet Bargeldbeträge im unteren fünfstelligen Bereich abzuheben, wie die Polizei Hannover berichtet.

Unbekannter manipuliert Geldautomat in Hannover – Täter wird mit Videoaufzeichnungen gesucht

Der Zentrale Kriminaldienst Hannover hat Videoaufzeichnungen aus mehreren der betroffenen Banken gesichert und fahndet damit nach dem bislang unbekannten Täter. Den Aufnahmen zufolge ist der Mann schätzungsweise 35 bis 40 Jahre alt und 1,75 Meter groß. Er trägt häufig eine weiße Schiebermütze, unter der ein mittel- bis dunkelblonder Haaransatz mit kurzen, breiten Koteletten erkennbar ist. Der Gesuchte wurde in allen Fällen mit blauen Jeans und weißen Turnschuhen aufgezeichnet. Ansonsten trug er eine weiße oder eine beige Jacke und darunter eine weiße Kapuzenjacke oder ein weißes Hemd mit blauen Sternen. Sein Gesicht verdeckte er stets mit einem weißen Tuch.

Den Aufnahmen zufolge ist der Mann schätzungsweise 35 bis 40 Jahre alt und 1,75 Meter groß. © FMN | Polizei Hannover

Der Zentrale Kriminaldienst Hannover ermittelt wegen der Fälschung und des Gebrauches von Zahlungskarten mit Garantiefunktion und bittet Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich unter der Telefonnummer (0511) 109-5555 zu melden.

red