Vechelde. Der Vechelder Spielmannszug präsentiert sich beim Schoduvel in Braunschweig in Regenbogen-Kostümen – das sind Zahlen zum Spektakel.

126 Motivwagen, rund 5000 Aktive und mehrere Zehntausend Besucher – die Rede ist von ungefähr 250.000: Der 46. Schoduvel – niederdeutsch für „Scheuch den Teufel!“ – am Sonntag in Braunschweig hat seinem Ruf als größter Karnevalsumzug Norddeutschlands wieder alle Ehre gemacht. Und mitten drin in diesem fünf Kilometer langen Umzug ist wieder der Spielmannszug Vechelde gewesen.