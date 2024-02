Bortfeld. Bei der Bortfelder Bürgerversammlung geht es um die alten Silos, ums Kulturhaus, ums Bauernhaus und ums Gewerbegebiet Drensäcker.

Der Bau des Kulturhauses die Belebung des Bauernhauses, die Erschließung des Gewerbegebiets Drensäcker, die Zukunft der „Zwillingstürme“ – an Themen fehlt es in Bortfeld wahrlich nicht. Über ihren aktuellen Stand wird am Samstag, 17. Februar, bei der Bürgerversammlung berichtet. Sie beginnt um 10 Uhr im Saal der Gaststätte „Zum wilden Keiler“.