Peine. Beim Kinderfasching in Bortfeld waren über 200 Mädchen und Jungen sowie Erwachsene dabei; in Klein Lafferde war der Saal voll besetzt.

Kinderfasching in Bortfeld, Männerfastnacht in Klein Lafferde: Auch in diesen beiden Ortschaften im Landkreis Peine haben sie kräftig Karneval gefeiert.