HARZensangelegenheit – zwischen Traum und Wirklichkeit: So lautet der Titel für das neueste Projekt der Vechelder Albert-Schweitzer-Hauptschule mit dem Herzog-Anton-Ulrich-Museum in Braunschweig. „Diesmal drehte es sich um den Landschaftsmaler Pascha Weitsch, der sich vor allem mit demHarz, aber auch mit umliegenden Dörfern Vecheldes beschäftigt hat“, berichtet die Schule. Dies sei auch in der stimmungsvollen Sonderausstellung des Museums zum 300. Geburtstag des Künstlers zu sehen.