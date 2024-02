Vechelde. Ausschüsse plädieren beim Grundschul-Neubau für Vechelde-West und begründen das mit diesen Worten. Ratsmehrheit und SPD streiten sich.

Die (Vor)-Entscheidung ist gefallen, der Weg vorgegeben: Die Gemeinde als Schulträgerin soll auf einem Teil ihrer 17 Hektar großen Fläche südlich der Verlängerung der Hildesheimer Straße am Westrand der Ortschaft Vechelde („Vechelde-West“) eine neue Grundschule bauen – entsprechende Planungen möge die Rathausverwaltung vornehmen. Das haben der Planungs- und Bauausschuss und der Bildung- und Jugendpflege-Ausschuss in gemeinsamer Sitzung jeweils gegen die Stimmen der SPD beschlossen. Am Montag (12. Februar) soll der grundsätzlich nicht öffentliche Verwaltungsausschuss (VA) über diesen Standort entscheiden: Alles deutet aber dort auf eine Mehrheit von Ratsgruppe (CDU/FDP/FW-PB), Grünen und Bürgermeister Tobias Grünert (CDU) für „Vechelde-West“ hin.