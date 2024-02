Vechelde. Der frühere Pfarrer in Vechelde/Wendeburg, Sabukuttan Francis (Pater Sabu), stellt das Projekt der Spendenaktion vor – darum geht es.

Trotz aller Hilfsprojekte und Geldspenden: Im Riesen-Reich Indien – mit mehr als 1,4 Milliarden Einwohnern das bevölkerungsreichste Land der Erde – gibt es nach wie vor extrem viele Menschen in Not; Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind. Und so kann Sabukuttan Francis – im Peiner Ostkreis nach wie vor als Pater Sabu bestens bekannt – mit Leichtigkeit das nächste Spendenprojekt in seiner Heimat Nordost-Indien (Bundesstaat Assam) – vorstellen. Ein Vorhaben, für das er als Provinzial (eine Art Verwalter mit Aufgaben wie Personal, Finanzen und Mission) und sein Vechelder Freund Adolf Bialas wieder ihre Mitmenschen um finanzielle Unterstützung bitten.