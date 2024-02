Peine. In der Bilanz des Peiner Wetters ist der erste Monat des Jahres um 0,6 Grad zu warm – obwohl es 14 Frost- und vier Eistage gibt.

Der Januar hatte ein reichhaltiges Repertoire an Wetterkapriolen für die Peiner im Gepäck. In den ersten Januartagen herrschte eine Westwetterlage vor, mit der nicht nur milde, sondern auch wolkenreiche Luftmassen in den Norden Deutschlands geführt wurden.