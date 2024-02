Peine. Ins „Asia-Land“ zieht ein Elektro-Outlet. In der Fußgängerzone haben ein Herrenmode-Outlet und ein Restaurant eröffnet.

Endlich: Seit Jahren wünscht sich die Bevölkerung ein Elektrogeschäft in der Peiner Fußgängerzone/City, um nicht (nur) angewiesen zu sein auf den Media-Markt am Hesebergweg im Stederdorfer Gewerbegebiet. Nun ist dieser Wunsch in Erfüllung gegangen: Sezer Kurtulus hat im ehemaligen „Asia-Land“ in der Bahnhofstraße 25 einen Elektro-Outlet eingerichtet. Das Outlet hält kostengünstig Ware zweiter Wahl vor.