Peine. Der Gewerkschaft zufolge geht es um einen Logistiker, der für einen bekannten Non-Food-Discounter tätig ist – das sind die Forderungen.

Streik am heutigen Mittwoch (7. Februar) bei der „Neovia Logistics“ in Peine, dem Logistikdienstleiter für den Non-Food-Discounter Action: Von 6 bis 14.30 Uhr hat die Gewerkschaft Verdi dort nach eigener Aussage zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Dieser Warnstreik sei geschehen, um den „Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen“, setzt die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hinzu: „An dem Streik am Mittwoch beteiligten sich gut 50 Kollegen.“ Das habe zu „Störungen bei der Anlieferung der Action-Geschäfte in Nord- und Westdeutschland“ geführt.