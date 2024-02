Peine. Beim Karnevalsumzug Schoduvel in Braunschweig nehmen – bunt verkleidet – der Vechelder Spielmannszug und der Fanfarenzug Ölsburg teil.

Endspurt in Sachen guter Laune und Verkleidung: Am Sonntag (11. Februar) steigt in Braunschweig der Schoduvel, und dieser Karnevalsumzug hat seine Fans in der gesamten Region, auch im Kreis Peine. „Brunswiek Helau! Er, Sie, Es, Divers und frei, Brunswieks Narren sind dabei“, lautet der Schoduvel-(Sch)lach(t)ruf – eben auch für Narren im Peiner Beritt.