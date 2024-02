Neubrück. Jan Erfurth ist Nachfolger von Mathias Voges, der nicht mehr kandidiert hat. Und das sind die Geehrten und Beförderten.

Ein neues Gesicht an der Spitze der Feuerwehr Neubrück:Mathias Voges – seit 2003 zunächst stellvertretender Ortsbrandmeister und seit 2009 Ortsbrandmeister – stand in der Jahresversammlung zur erneuten Wahl nicht mehr zur Verfügung. Die Mitglieder schlugen Jan Erfurth als seinen Nachfolger vor – in geheimer Wahl ist er eindeutig zum neuen Ortsbrandmeister gekürt worden. Damit ist aber die Position des Kassenwarts frei geworden: Lars Kaufmann ist einstimmig auf diesen Posten gewählt worden und folgt damit Jan Erfurth nach.