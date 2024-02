Peine. Das Diakonie-Projekt „Frauen – gemeinsam in die Zukunft“ fördert Integration durch Beratung, offene Treffs und gemeinsames Lernen.

Jeden Mittwoch zwischen 14.30 und 16.30 Uhr ist das Familienzentrum am Martin-Luther-Kindergarten in Peine fest in Frauenhand. Unter der Leitung von Daphne Meckoni und Edite Bokarius vom Diakonischen Werk Peine treffen sich Frauen zu einem offenen Gesprächs- und Berufsbildungsangebot. Das gemeinsame Ziel? Ihre Zukunft aktiv gestalten.