Ölsburg. Faschings-Gottesdienst in Ölsburg: Ein Clown begrüßte am Sonntag die Gottesdienstbesucher am Eingang der Trinitatis-Kirche.

Ein Clown begrüßte am Sonntag die Gottesdienstbesucher am Eingang der Trinitatis-Kirche. In den Bankreihen saßen bereits lustig verkleidete Menschen, nur der Pastor war nicht in Sicht. Stattdessen zog eine bunte Schar, unter anderem bestehend aus Mafia-Boss, Admiral, Cowboy, Hippie, Clown und Engel zu Karnevalsmusik in die Kirche ein. Als der Clown dann an das mit Luftballons geschmückte Lesepult trat, wurde schnell klar, dass sich Pastor Dominik Christian Rohrlack unter Kostüm und Schminke verbarg. „Wir feiern heute Fastnacht. Kirche und Fastnacht, das gehört zusammen. Heute haben sich viele verkleidet, vielleicht um einmal das zu sein, was man sonst nicht sein kann. Bei Gott können wir immer so sein, wie wir sein möchten“, begrüßte Pastor Rohrlack die Besucher.