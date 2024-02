Duttenstedt. Das Taki-Projekt im Kindergarten Rappelkiste in Duttenstedt: 25 Kinder inspirierte die Zeitung.

Die Kinder der Mäusegruppe des Kindergartens Rappelkiste in Duttenstedt sind eine richtig muntere und aufgeweckte Gruppe. 25 Kinder gehören ihr an und werden unter anderem von Simone Brandes, stellvertretende Kindergartenleiterin, betreut. Und hätte die Kindertagesstätte ihre „Mäuse“ nicht zum Taki-Projekt unserer Zeitung angemeldet, hätten die talentierten und kreativen Kinder nicht erlebt, was man alles mit und aus einer Zeitungsausgabe machen kann.