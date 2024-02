Peine. Kinder können die Ausstellung „Peine 800“ im Kreismuseum mit einem Lernstift entdecken und es gibt viele Hörstationen und Kurzfilme.

„Eine Stadt erzählt“ – so lautet der Untertitel der Ausstellung „Peine 800“ im Kreismuseum Peine. Und das ist wörtlich zu verstehen. In vielen Hörstationen und in Kurzfilmen kommen Peinerinnen und Peiner zu Wort. „Die Jubiläums-Ausstellung zum 800. Geburtstag der Stadt erzählt Geschichte und Geschichten aus dem Alltag der Menschen in Peine und der Region“, sagt Doreen Götzky, Leiterin des Kreismuseums.