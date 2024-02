Peine. Vier neue Lektoren gibt es nun im evangelischen Kirchenkreis. Sie hielten nach einjähriger Vorbereitung ihren ersten Gottesdienst.

Mehr als ein Jahr lang haben sich Paula Eicke, Svenja Felka, Jennifer Rosenthal und Hans-Joachim Kloster auf ihre Tätigkeit als Lektoren im Kirchenkreis vorbereitet, teilt der evangelische Kirchenkreis Peine mit. Nun durften sie gemeinsam ihren ersten eigenen Gottesdienst in der Lutherkapelle gestalten.„Es liegt etwas in der Luft. Ein Neubeginn. Wir sind jetzt bereit, unser Wissen in den Gemeinden einzubringen, müssen aber auch noch vieles lernen. Wir möchten mutig bleiben und vieles ausprobieren“, begrüßte Felka zu Beginn des Gottesdienstes.