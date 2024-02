Münstedt. Die Südkreisgemeinde betrachtet die neue Kindertagesstätte nur als einen Baustein, denn es fehlen noch mehr als 100 Kindergartenplätze.

Mehr als 100 Kindergartenplätze fehlen noch in der Gemeinde, aber die Südkreiskommune arbeitet hartnäckig daran, diesen Makel zu beseitigen: Und so hat Ilsedes Bürgermeister Nils Neuhäuser genannt Holtbrügge am Donnerstag (1. Februar) die erste der vier geplanten neuen Kindertagesstätten (Kitas) in der Gemeinde eröffnet – in Münstedt direkt am Dorfgemeinschaftshaus (ehemalige Schule). Zwei Krippengruppen mit jeweils 15 Kindern (ab einem Jahr) und eine Kindergartengruppe (bis sechs Jahre) mit 25 Plätzen umfasst der ebenerdige Neubau, den die Mädchen und Jungen am Montag (5. Februar) in Beschlag nehmen – selbstredend sind alle Plätze schon belegt.