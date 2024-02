Sophiental. Den Anfang machen die Schlesier. Aber auch an Herzogin Sophie wird erinnert. Sie brachte den ersten Ausländer mit ins Dorf.

Menschen aus verschiedenen Ländern der Welt haben in Sophiental ein Zuhause gefunden, manche schon vor vielen Jahren, manche erst vor kurzem. Die Eine-Welt-Laden-Gruppe Sophiental will im 300. Jubiläumsjahr der Ortschaft ihre Geschichten erfahren: „Wir denken, es wäre interessant zu hören, was sie von ihrem Heimatland erzählen und wie sie hier bei uns heimisch geworden sind – mehr oder weniger“, sagt Margrit Seidel. Zusammen mit Magdalene Jeibmann und Gudrun Heine hatte sie zum ersten Abend eingeladen.