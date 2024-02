Peine. Auch in den Zeugnisferien hat die Stadt Peine spannende Angebote für die ganze Familie auf Lager – hier ein Überblick.

Endlich: Ferien. Okay, es sind im Prinzip nur zwei Tage Zeugnisferien – plus Wochenende. Aber immer noch genügend Zeit, um sich zu langweilen. Das muss aber nicht sein, denn die PeineMarketing hat spannende und interessante Freizeittipps in der Stadt und Umgebung auf Lager.