Peine. Das Autohaus Rosier verändert den Standort in Stederdorf. In Klein Ilsede lässt sich ein Designbüro nieder. Was passiert mit Ex-Rewe?

Ein dickes Bekenntnis zum Unternehmensstandort in Stederdorf, eine Neueröffnung in Klein Ilsede und Unklarheit in Gadenstedt: Das vermeldet die Geschäftswelt.