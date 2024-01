Peine. Das „Bündnis für Toleranz“ ruft die Bevölkerung am Montag (5. Februar) erneut zur Kundgebung auf – diesmal gibt es diese Rednerinnen.

Nun also der nächste Streich: Rund 500 Menschen – so die offizielle Ansage der Polizei – sind in Stederdorf anlässlich einer AfD-Veranstaltung auf die Straße gegangen und haben lautstark gegen diese Partei und damit gegen Demokratiefeindlichkeit/Ausländerhass demonstriert. Diese – für den Landkreis – enorme Beteiligung mag das „Peiner Bündnis für Toleranz“ ermutigt haben zur nächsten Anti-Rechts-Kundgebung: am Montag ab 17 Uhr auf dem historischen Marktplatz in Peine.