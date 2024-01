Peine. Pastor Dr. Volker Menke geht: 50.000 Christen im Kirchenkreis Peine suchen eine neue Leitung. Stimmt die Zahl?

Auch der schönste Segeltörn in Peine geht mal zu Ende. Dr. Volker Menke, Superintendent des Evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Peine, hat am Sonntag, 14. April, in der St.-Jakobi-Kirche in Peine seinen letzten Gottesdienst. Danach geht er in den Ruhestand. Wir fragten nach, wie ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin gewählt werden.