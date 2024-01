Peine. Mehr als 200 Ritter, Knappen und Junker kommen aus ganz Deutschland in die „Festburg“ – dort geht es um die drei wichtigen Dinge.

Hof gehalten haben Ritter, Knappen und Junker in der „Festburg“ in Peine. Wer sich in einer anderen Zeit oder gar in einem „falschen Film“ wähnt, dem sei gesagt: Das hat alles seine Richtigkeit, denn der Verein „Schlaraffia Castellum Peine“ hat zu seinem 100. Stiftungsfest geladen, und zwar ins Schützenhaus („Festburg“). „Dieser Einladung folgten aus ganz Deutschland und Österreich die Mitglieder des Welt umschließenden Bunds Schlaraffia“, berichtet Jürgen Junge, Vorsitzender im Peiner „Schlaraffia Castellum“. Mehr als 200 Mitglieder des Bunds – viele in Begleitung ihrer Partnerin – hätten im Kreise gleichgesinnter einen humorvollen Nachmittag verlebt, an dem „Kunst, Humor und Freundschaft“ gepflegt worden seien.