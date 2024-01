Edemissen. SPD/FDP, CDU und Grüne appellieren an die Bürgerinnen und Bürger. Zuvor wird der Haushalt mit Steuererhöhungen verabschiedet.

Gemeinsam gegen Rechtsextreme: Die Fraktionen SPD/FDP, CDU und Grünen des Rates der Gemeinde Edemissen starteten in der Sitzung des Rates am Montagabend einen Appell an die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Edemissen: Sie verurteilen das kürzlich aufgedeckte konspirative Treffen Rechtsextremer in Potsdam auf das Schärfste. „Forderungen nach Ausweisung von Migranten und Andersdenkenden aus Deutschland und Umsturzfantasien sind nicht nur menschenverachtend und verfassungsfeindlich, sondern erinnern uns an das völkische Gedankengut des Nationalsozialismus vor 100 Jahren mit seinen bis heute unermesslichen Folgen“, heißt es in dem Statement.