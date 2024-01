Meerdorf. Die Feuerwehr zeichnet Willi Heinecke aus. Zudem gibt es noch diese Beförderungen. Und große Investitionen kündigen sich an.

Ehrungen und Beförderungen standen an in der Jahresversammlung der Meerdorfer Feuerwehr: Die beiden Feuerwehrmann-Anwärter Hannes Hasselbring und Jan Paul Held wurden zu Feuerwehrmännern ernannt. Hauptfeuerwehrmann Volker Schneider ist nun Löschmeister. Oberlöschmeister Sebastian Schmidtke wurde zum Hauptlöschmeister gekürt. Willi Heinecke wurde für 60 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr Meerdorf geehrt. Hannes Hasselbring wurde zum Kinderfeuerwehrwart gewählt.