Peine. Bei den wuchtigen Hieben soll eine Holzlatte geborsten sein. Vor Gericht bestreitet der 47-Jährige die Tat. Wie glaubhaft ist das?

Als die Polizisten in den Keller in dem Mehrfamilienhaus im Peiner Norden stürmen, sehen sie dort einen 47 Jahre alten Mann stehen: Mit nacktem, blutverschmiertem Oberkörper und ohne Schuhe, auch im Gesicht und an seiner Hose klebt Blut. Vor ihm am Boden liegt der regungslose erwachsene Sohn seiner Lebensgefährtin, der aus mehreren Kopfwunden stark blutet. Daneben eine zerbrochene Holzlatte. Kurz darauf legen die Beamten dem 47-Jährigen Stahlfesseln an. Wenig später soll der Pole die Polizisten noch in gebrochenem Deutsch gefragt haben: „Er tot? Nicht tot? Wäre besser.“