Wendeburg. Beim Neujahrsempfang in Wendeburg erklärte Ex-Ministerpräsident Glogowski auch, warum er zum Geburtstag 240.000 Leute eingeladen hat.

Zum Neujahrsempfang in den Wendezeller Stuben hatte Gastronom Bernd Weymann Geschäftspartner sowie Vertreter aus Wirtschaft, Handel und Politik eingeladen. Der Gastgeber sei stolz, weil sein Betrieb komplett schuldenfrei sei, berichtete er. Auf dem Parkplatz stünden jetzt E-Ladesäulen, es gebe ein neues Kühlhaus und neue Gaststättentheke. Jetzt werde die Küche klimatisiert und Hotelzimmer würden erneuert. „Wir haben in der Gemeinde über 10.000 Euro für die Feuerwehr, Sportvereine und Jugendzentrum im vergangenen Jahr gestiftet. Wir hatten das beste Geschäftsjahr 2023 und geben damit wieder etwas zurück an die Bevölkerung, die uns so erfolgreich gemacht hat.“