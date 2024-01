Wedtlenstedt. Bei der geselligen Dorftradition, mit skandinavischem Ursprung, dreht sich (fast) alles um die richtige Wurftechnik.

Der Gummistiefel-Weitwurf hat schon lange seinen Platz im „Guinness Book of Records“. Der Wedtlenstedter-Weihnachtsbaum-Wurfwettbewerb (kurz WWW) hat auch seine Rekordlisten. Die jüngsten sind noch nicht geschrieben, denn am Samstagabend lief das „Knutfest“ in Wedtlenstedt noch. Entsprechend waren noch nicht alle Weihnachtsbäume geworfen.