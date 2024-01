Die Rettungs- und die Suchbohrung (klein) auf der Gedenkstätte für das Grubenunglück von 1963 in Lengede („Das Wunder von Lengede“). Weiter hinten gibt es auf der Anlage am Erzring in Lengede auch die Erinnerung an das Explosionsunglück von 1968 (Archiv). © Arne Grohmann | Arne Grohmann