Peine. Dr. Ralf Zornemann ist neuer FDP-Kreisvorsitzender. Das ist noch passiert.

Die Peiner FDP hat auf ihrem Kreisparteitag Dr. Ralf Zornemann zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Der Peiner Zahnarzt, der auch als Ratsherr im Peiner Stadtrat aktiv ist, sagte in seiner Antrittsrede, dass er Kontinuität in die für FDP schwierige Zeit bringen möchte. Die Liberalen wollen sich weiter nicht nur im Bund, sondern auch auf der lokalen Ebene konstruktiv an der Lösung der gesellschaftlichen Probleme beteiligen, heißt es in der Pressemitteilung.