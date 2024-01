Vechelde. Der Energiebericht zeigt den Verbrauch in jedem gemeindeeigenen Gebäude auf – er ist nachzulesen unter auf dieser Homepage.

Welches gemeindeeigene Gebäude verbraucht wie viel Energie? Wo wird sehr viel Strom und Wärme verbraucht, wo muss man gegensteuern, wo wird wenig verbraucht? All diese Fragen – und viele mehr – beantwortet die Gemeinde ihrem Energiebericht, nun erstmals herausgegeben für das Jahr 2022. In diesem Papier sind sowohl der Gesamtenergieverbrauch und die Gesamtkosten, als auch Verbrauchsanalysen zu den einzelnen Liegenschaften enthalten. Jedes analysierte Gebäude wurde einzeln sowie in der zugehörigen Gebäudekategorie dargestellt und zusätzlich in Strom-Wärme Diagrammen vergleichend abgebildet.