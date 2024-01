Woltwiesche. Möglich sind eine Einfamilienhaus- oder Doppelhausbebauung sowie eine Mehrfamilienhaus- oder Reihenhausbebauung. So melde ich mich an.

Zehn Bauplätze für eine Einfamilienhaus- oder Doppelhausbebauung und vier Bauplätze für eine Mehrfamilienhaus- oder Reihenhausbebauung: Das bietet die Gemeinde Lengede im Neubaugebiet „Neuer Weg Nord“ in Woltwiesche an. „Damit kommen wir der Nachfrage und dem stetig steigenden Interesse an Ein- und Mehrfamilienhäusern in den Ortschaften der Gemeinde Lengede nach“, betont Lengedes Bürgermeisterin Maren Wegener.