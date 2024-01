Lengede. Mit einer neuen Leitlinie soll die Arbeit des Gemeindeheimatpflegers und der Ortsheimatpfleger erleichtert und gestärkt werden.

Der Rat der Gemeinde Lengede hat in seiner Sitzung im Dezember 2023 einstimmig die Leitlinien über die Stellung des Gemeindeheimatpflegers und der Ortsheimatpflege in der Gemeinde Lengede beschlossen, wie es in einer Mitteilung der Gemeinde heißt.

„Um die Stellung des Gemeindeheimatpflegers und der Ortsheimatpfleger mit ihren Rechten und Pflichten deutlich zu machen, wurde diese Leitlinie erstellt. Hierdurch soll die Arbeit des Gemeindeheimatpflegers und der Ortsheimatpfleger erleichtert, aber auch gefestigt und gestärkt werden“, erläutert Bürgermeisterin Maren Wegener.

Hans-Peter Bolm war an Publikationen über Lengedes Geschichte beteiligt

Im Rahmen der Leitlinien hat demnach der Rat der Gemeinde Lengede Hans-Peter Bolm einstimmig zum Gemeindeheimatpfleger berufen. Bolm habe in den vergangenen Jahrzehnten eine Reihe von Publikationen über die Geschichte in Lengede veröffentlicht oder sei hieran mit beteiligt gewesen, wie es weiter heißt.

„Ich wünsche Herrn Bolm viel Erfolg bei der Ausübung dieser verantwortungsvollen Aufgabe und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit zum Wohle der Gemeinde Lengede“, so Bürgermeisterin Wegener.

red