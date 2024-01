Abbensen. Mit einem Schlag ist die Front des großen Gebäudes völlig offen. Die Freiwillige Feuerwehr Edemissen sichert die Gefahrenstelle.

Was für ein Schreck: Durch eine Sturmböe ist am Mittwoch in der Mittagszeit in Abbensen die gesamte gemauerte Frontwand einer Scheune herausgedrückt worden und umgefallen. Verletzt wurde niemand. Die Scheune wurde laut Eigentümer im Jahr 1910 gebaut, aktuell wird sie zum Unterstellen von Fahrzeugen genutzt. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.