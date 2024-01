Stedum. Wegen einer Sturmwarnung reagieren die Abfallwirtschafts- und Beschäftigungsbetriebe (A + B) Landkreis Peine.

Aufgrund einer amtlichen Sturmwarnung bleibt der Wertstoffhof im Abfallentsorgungszentrum in Hohenhameln-Stedum, mit SB-Bereich und Sonderabfallzwischenlager, am Mittwoch, 24. Januar, geschlossen. Das teilte Milena Fromme, Öffentlichkeitsarbeit Abfallwirtschafts- und Beschäftigungsbetriebe Landkreis Peine, am Dienstagnachmittag mit.